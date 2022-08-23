الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

الرئيس السيسى يستقبل قادة الأردن والبحرين والإمارات بقصر الرئاسة بالعلمين الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي  في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ضيوف مصر الكرام، الأشقاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

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