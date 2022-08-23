الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة «مستريح أسوان» وأشقائه لـ20 سبتمبر

جريدة الدستور
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أجلت محكمة قنا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة "محمود.ف" وأشقائه، الذي يعرف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، لجلسة 20 سبتمبر.

وحضر مع المتهمين شعبان سعيد المحامى بالنقض، الذى طلب أجلا للاطلاع واستخراج سجلات تجارية للمتهمين، وإخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه المحكمة أو بتدابير احترازية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مستريح السيارات أثناء اختبائه داخل أحد المنازل في محافظة الجيزة بعدما فر هاربًا لعدم التزامه بوعوده مع الأهالي، وقررت النيابة العامة بمحافظة أسوان التحفظ على أمواله هو وأسرته، وأصدرت قرارًا يفيد بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، من أجل محاكمته بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الأهالي.

محافظة أسوان محاكمة مستريح السيارات تدبير احترازية

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وائل لطفي

سياحة الطاقة

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