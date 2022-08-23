السجن 3 سنوات لبائع يتاجر فى الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات للمتهم «و.م.إ»، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 913 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم «و.م.إ» صاحب فرش خضروات، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وأثناء تواجده عثر بحوزته على علبة سجائر تحوي بداخلها على عدد 36 قطعة حشيش، وبتفتيش ملابسه عثر معه على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.