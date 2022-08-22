الإثنين 22 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مقتل سائق بطلق نارى فى مشاجرة بإيتاى البارود

طلق ناري
طلق ناري
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لقي شاب مصرعه، الاثنين، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات بينهما في مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز إيتاى البارود، وبالفحص تبين وصول «م.ح »، 27 سنة، سائق إلى مستشفى إيتاى البارود مصاب بطلق ناري، وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأمنية حدوث مشاجرة بين شخصين بإحدى قرى إيتاى البارود، على إثرها قام المتهم بإطلاق عيار ناري فأرداه قتيلًا، وفر هارباً.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إطلاق عيار ناري التحريات الأمنية التحفظ على الجثة المحضر اللازم اللواء أحمد خلف النيابة العامة تحريات الامن

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وائل لطفي

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