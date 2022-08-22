الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

عاطل انتحل صفة طبيب بشري وأجرى عمليات جراحية في الإسكندرية.. تجديد حبس

عاطل انتحل صفة طبيب
عاطل انتحل صفة طبيب
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب بشري، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات  حول قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه الإجرامي و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة الإسكندرية حبس انتحال صفة طبيب فيس بوك تجديد حبس انتحال صفة

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