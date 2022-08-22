الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انهيار منزل بحدائق القبة

انهيار منزل بحدائق
انهيار منزل بحدائق القبة
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لقيت ربة منزل وابنها ونجلتها مصرعهما، وأصيب زوج الأولى، إثر انهيار منزل بعزبة أبوحشيش بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأسماء المتوفين هم كل من: ملكة السيد، 52 سنة، وطفليها إبراهيم سيد أحمد أسماعيل، 14 سنة، وطفلتها آمال سيد أحمد إسماعيل، 11 سنة، وتبين أن الأب والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل بعزبة أبوحشيش بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار منزل، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وابنها ونجلتها وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عزبة أبو حشيش حدائق القبة غرفة عمليات شرطة النجدة الإنقاذ البرى والحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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