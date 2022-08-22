مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انهيار منزل بحدائق القبة

لقيت ربة منزل وابنها ونجلتها مصرعهما، وأصيب زوج الأولى، إثر انهيار منزل بعزبة أبوحشيش بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأسماء المتوفين هم كل من: ملكة السيد، 52 سنة، وطفليها إبراهيم سيد أحمد أسماعيل، 14 سنة، وطفلتها آمال سيد أحمد إسماعيل، 11 سنة، وتبين أن الأب والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل بعزبة أبوحشيش بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار منزل، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وابنها ونجلتها وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.