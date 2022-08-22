اليوم.. أولى جلسات المتهم بقتل ابن عمه ذبحا بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، أولى جلسات، محاكمة المتهم بقتل ابن عمه ذبحا، إثر مشاجرة بينهما بقرية بنى عليم، بعد إحالة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

كانت اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس بوصول "م. ف. س" 33 عاما مقيم قرية بني عليم دائرة مركز شرطة بلبيس،جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالرقبة، وإصابة شقيق المجني عليه "س" بجرح قطعى بالرقبة.

- تفاصيل الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين قيام "أ. م "45 عاما عاما، بالتعدى على نجل عمه المجني عليه إثر مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بالقرب من ملعب القرية، ولاذ المتهم بالفرار خوفا من البطش به بعد قتله المجنى عليه، بسبب الأطفال تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تبين من التحريات قيام المتهم بالتعدى بالضرب على أبناء شقيقه، والذين تربطهم صلة قرابة بالمجنى عليه شقيق والدتهم، والذي تصادف قدومه من عمله وترأف بهم وطلب منه عدم ضرب الأطفال، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة استخدم المتهم سلاحا أبيض "سكين" وسدد للمجنى عليه طعنة أودت بحياته فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتم إحالة المتهم محبوسا من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات.