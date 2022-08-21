الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إخماد حريق شب فى محول كهربائى بمركز ملوى

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، مساء الأحد، في السيطرة على حريق شب بمحول كهربائي داخل قرية ديرأبو حنس بشرق النيل في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق محدود في محول كهربائي أمام فيلا مواطن بدير أبو حنس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق وتم الدفع بسيارة مطافئ وتمكنت من السيطرة على الحريق بدون أي خسائر بشرية أو إصابات.

وفوجئ الأهالى بنشوب حريق محدود بمحول كهربائي، مما تسبب في انقطاع تيار الكهرباء في بعض المناطق، وعلي الفور حضرت سيارة المطافي ورجال الشرطة وتم إخماد الحريق الذي لم يمتد خارج المحول، وتم إصلاح العطل وعادت الكهرباء إلي القرية بشكل طبيعي.

اجهزة الامن النيابة العامة السيطرة على الحريق إخماد الحريق دير أبو حنس قوات الحماية المدنية

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وائل لطفي

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