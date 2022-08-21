الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأييد براءة تامر أمين من سب وقذف أهالى الصعيد

تامر أمين
تامر أمين
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قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض استئناف النيابة على براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة الصعيد وتأييد حكم أول درجة ببراءته.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الإعلامي تامر أمين في قضية إهانة أهل الصعيد.

وكان تامر أمين قال في برنامجه: «الصعايدة يخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم، مش عشان يتعلموا ويتوظفوا».

وقدم الإعلامي تامر أمين اعتذاره عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، قائلًا: «أقدم اعتذارًا واضحًا وصريحًا، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها».

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية براءة استئناف النيابة تامر أمين

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