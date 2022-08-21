المشدد 7 سنوات لـ«بائع» شرع فى قتل آخر وحيازة سلاح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل بائع لخلافات بينهما، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنتين لحيازته سلاحًا ناري وسلاحًا أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "م. ع" بائع مقيم بندر بلبيس، مصابًا إصابات متعددة من سلاح أبيض مطواة.

كشفت التحقيقات عن قيام بائع مقيم بندر بلبيس، بالشروع في قتل المصاب بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لسبق خلافات بينهما، فأعد سلاحًا أبيض مطواة وتحين الفرصة للخلاص منه، فتربص به وأصابه بالعنق مواليًا الاعتداء عليه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو الحيلولة دون قتله، لقيام بعض الأهالي بإنقاذ المجني عليه ونقله للمستشفى.

تم ضبط المتهم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.