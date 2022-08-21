«رموه في الترعة».. عاطلان وراء قتل سائق في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على عاطلين قتلا سائق «توك توك»؛ لسرقته، وألقيا جثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة بمركز منوف.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال المغربى مأمور مركز شرطة منوف ، من العثور على جثة شاب مقتول وملتقى فى ترعة بقرية هيت ، على الفور قرر اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، ضم التشكيل المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش ، محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 2 من أصدقاء المجنى عليه لسرقة التوكتوك الخاص به تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.