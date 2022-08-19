بلينكن يؤكد التزام أمريكا بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أكد مجددا "التزام الولايات المتحدة الثابت" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية باك جين، اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن عبّر عن تقديره جهود كوريا الجنوبية لتحسين علاقاتها مع اليابان والسعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأضاف برايس أن الوزيرين ناقشا أيضا الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتفعيل المعاهدة الدفاعية (MDT) في حال تعرض الفلبين لأي هجوم، لافتًا إلى أن ابتعاد الصين عن محادثات المناخ قد تكون له عواقب دائمة على المنطقة والكوكب.

وأضاف بلينكن عشية اجتماعه مع المسئولين الفلبينيين: "أتطلع إلى تعزيز العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والفلبين والتزاماتنا المشتركة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والأمن والازدهار".

وحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يسلط وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضوء على التزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك "MDT" مع الفلبين، ورفع حماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة خلال زيارته الرسمية الأولى إلى البلاد.

وقال بلينكين، في تغريدة عبر موقع «تويتر» بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد: "إنني أتطلع إلى تعزيز العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والفلبين، والتزاماتنا المشتركة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والأمن والازدهار".

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن زيارة بلينكن إلى الفلبين، التي ستتضمن لقاء الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، تعد المرة الأولى التي يزور فيها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين الفلبين، أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة، منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذين كان آخرهم مايك بومبيو في مارس 2019.