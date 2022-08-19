إسرائيل تقر 1500 تصريح عمل جديد للفلسطينيين من غزة

قرر بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، زيادة عدة تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر، على أن يبدأ تنفيذ ذلك القرار يوم الأحد المقبل.

ووافق جانتس على زيادة قدرها 1500 تصريح إضافي للسماح إلى الفلسطينيين من غزة بالعمل داخل إسرائيل، بشرط الحفاظ على حالة الأمن الحالية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكشفت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية: "جانتس قرر زيادة عدد دخول الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل بهدف العمل والتجارة بعدد 1500 تصريح، ليصل إجمالي التصاريح لـ15500 حتى الآن".

ويأتي ذلك القرار بعد نحو أسبوعين من انتهاء التصعيد الإسرائيلي، الذي استمر لمدة 3 أيام، ضد قطاع غزة المحاصر، خاصةً أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

جهود مصر لإعادة الهدوء في غزة

ونجحت الجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، دخل حيز التنفيذ قبيل منتصف ليلة 7 أغسطس الجاري.

وبذلت مصر جهودًا ضخمة من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر، وإعادة الهدوء مرة أخرى.

ونجحت مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، وجاء في نص البيان -الذي أعلن عن نجاح جهود القاهرة في التوصل لهدنة: "تبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".