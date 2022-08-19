منخفض الهند.. أمطار ورياح شديدة تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم وغدًا، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها، وتصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، وترتفع إلى 39 درجة غدًا، مع توافر فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سببه نشاط منخفض الهند الموسمي وارتفاع نسبة الرطوبة على جميع الأنحاء، مؤكدة أن درجات الحرارة على جنوب البلاد ومحافظات الوجه القبلى ستسجل 44 درجة مئوية، فيما تسجل نسبة الرطوبة 95% على محافظات السواحل الشمالية، و85% على القاهرة الكبري.

يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، كما حذر خبراء الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الرياح تنشط على مدار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ناصحة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة منعا للإصابة بالإجهاد الحراري.

وأشارت إلى ضرورة تناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية، والجلوس داخل أماكن جيدة التهوية وغير المغلقة لأنه يمنع الإصابة بأي من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة الحرارة الشديدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 - المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 32- المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42- المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 - المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 32- المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42- المحسوسة 34

فيما أعلنت الأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة من المتوقع أن تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 60-65

- جنوب سيناء:

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد:

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد:

العظمى 30-35

الصغرى 10-15