الجمعة 19 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

منخفض الهند.. أمطار ورياح شديدة تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

جريدة الدستور
ads

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم وغدًا، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها، وتصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، وترتفع إلى 39 درجة غدًا، مع توافر فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سببه نشاط منخفض الهند الموسمي وارتفاع نسبة الرطوبة على جميع الأنحاء، مؤكدة أن درجات الحرارة على جنوب البلاد ومحافظات الوجه القبلى ستسجل 44 درجة مئوية، فيما تسجل نسبة الرطوبة 95% على محافظات السواحل الشمالية، و85% على القاهرة الكبري.

يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، كما حذر خبراء الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الرياح تنشط على مدار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ناصحة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة منعا للإصابة بالإجهاد الحراري.

وأشارت إلى ضرورة تناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية، والجلوس داخل أماكن جيدة التهوية وغير المغلقة لأنه يمنع الإصابة بأي من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة الحرارة الشديدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 - المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 32- المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42- المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 - المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 32- المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42- المحسوسة 34

فيما أعلنت الأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة من المتوقع أن تكون كالتالي: 

- القاهرة الكبرى: 

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى: 

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 60-65

- جنوب سيناء: 

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد: 

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد:

العظمى 30-35

الصغرى 10-15

 

ارتفاع درجات الحرار إرتفاع نسبة الرطوبة الأرصاد الج الأرصاد الجوية أ الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «نهاية بشعة على قضبان القطار»

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

«هشّم زوجته» وافتعل حادثًا بالسيارة لإخفاء جريمته بالمنوفية

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

تمكث فى منزلها لتلقى العلاج.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية نجوى إبراهيم

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

صور

حفل على الحجار بالقلعة

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء