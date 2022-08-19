تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-8-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها لعدة أيام متتالية في عدة محافظات، وارتفعت أسعار الدواجن عدة جنيهات لتصل إلى 32 جنيه في بعض المحافظات، كما ارتفعت أسعار البيض مقارنة بالأيام الماضية.

وحملت تصريحات محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنباء جيدة حول تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، مع اتجاه الدولة إلى تحويلها لصناعة محلية متكاملة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر، وخطة الدولة لتقليل أسعار الدواجن وسعر البيض خلال الفترة المقبلة .

أسعار الدواجن اليوم

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الدولة تسعى لخفض أسعار الدواجن وسعر البيض من خلال بدأ تحويل صناعة الدواجن لتكون محلية بحتة من خلال توفير علف محلي بديلًا عن الأعلاف التي ارتفعت أسعارها عالميًا وأثرت على أسعار الدواجن وسعر البيض .

وأكد أن الدولة ستقوم بشراء الذرة من الفلاح، ويتم توفيره لـ مربي الدواجن، لمساعدته وسط ارتفاع أسعار الأعلاف

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 30 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 32 جنيهًا ، سجلت أسعار الدواجن«ساسو» 52 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 56 جنيهًا ، سجلت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 40 جنيهًا، سجلت أسعار الدواجن الأمهات 19 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.

فيما بلغ سعر الكتكوت الأبيض ليسجل 5.5 جنيه، وسجل الكتكوت الساسو 4.75 إلى 5.40 جنيه.

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سعر البيض

وعن سعر البيض خلال تعاملات اليوم جاءت كالتالي :

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 52 جنيها فى المزرعة.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى60 جنيها.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيها اليوم.

وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات أوكرانيا ، من الدواجن إلى الشرق الأوسط، كما توقف صادرات مكونات أعلاف الدجاج من أوكرانيا، وارتفعت التكاليف مما دفع مربّي الدواجن إلى زيادة أسعار الداوجن.

بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بسبب زيادة أسعار الطاقة، مما تسبب في انخفاض إنتاج أوروبا من الأعلاف بنسبة 3%، كما تسببت انفلونزا الطيور في زيادة الأسعار، بعج اضطرار المزارعون لإعدام ملايين طيور الدجاج لوقف انتشار الفيروس.