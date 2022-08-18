الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه في مطروح

ارشيفية
ارشيفية
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهم (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام– مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,540,000 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام مطروح تشيكل عصابى 3 عناصر إجرامية الاتجار مخدر الحشيش

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