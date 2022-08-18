ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف رعدية ضربت المتوسط فى كورسيكا الفرنسية لـ 5 قتلى

أعلنت سلطات جزيرة كورسيكا الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أن العواصف الرعدية التي ضربت البحر المتوسط منذ الثلاثاء، تسببت في مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين بجروح بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

وبحسب آخر حصيلة نشرتها سلطات الجزيرة، تسببت العواصف الرعدية المفاجئة والرياح العاتية التي بلغت سرعتها الخميس 224 كلم في الساعة وجاءت بعد موجة الحر والجفاف، بأضرار مادية واستلزمت عدة عمليات إنقاذ في البحر.

وأوضحت أنه على اليابسة لقي ثلاثة أشخاص تراوح أعمارهم بين 13 و72 سنة مصرعهم جراء سقوط أشجار أو أسقف، كما أصيب 12 شخصا بجروح ثلاثة منهم في حال الخطر بينهم إيطالية تبلغ 23 عامًا.

وأضافت: في البحر لقي شخصان مصرعهما هما صياد سمك في الـ62 وامرأة كانت في مركب وتم انتشال جثتيهما.

وذكرت المديرية البحرية أن هناك حوالى 10 جرحى على متن قوارب مختلفة، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المديرية البحرية أعلنت في وقت سابق أنه تم الخميس تنفيذ عشرات العمليات بعد "جنوح قوارب كانت راسية أو انقلابها أو فقدانها".

وكانت "رويترز" أفادت في وقت سابق بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 بجروح جراء عواصف رعدية شديدة ضربت جزيرة كورسيكا، كما انقطعت الكهرباء في ولاية لوار والعين بجنوب البلاد.

بالإضافة إلى ذلك كان لا يزال 35 ألف مشترك محرومين من التيار الكهربائي في الجزيرة، بحسب ما قال متحدث باسم شركة الكهرباء "إي دي إف"، لفرانس برس بعد عودة الخدمة لعشرة آلاف مشترك.

واتجهت العواصف من جزيرة كورسيكا إلى إيطاليا ظهرا كما قالت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية التي رفعت حالة الإنذار السارية منذ الصباح.

ضربت عواصف رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء مصحوبة بأمطار غزيرة جنوب فرنسا وجنوب شرقها ووضعت عدة مقاطعات في حالة تأهب حتى مساء الأربعاء.

وكانت الأضرار محدودة حتى وإن كانت كميات الأمطار غزيرة- حتى 123 ملم سجلت في لورو على بعد ستين كلم من مونبلييه "جنوبا" وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الفرنسية.