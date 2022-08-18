الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح نارى وأبيض ببنى سويف

عاطلين
عاطلين
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تمكنت مباحث الفشن، جنوب بني سويف، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم نصف أسطوانة «هيروين» وسلاح أبيض وسلاح ناري، أثناء محاولتهم ترويج المخدرات على عملائهم مدمني المخدرات بمدينة الفشن.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من الرائد عماد عثمان رئيس مباحث الفشن، تفيد بقيام 3 عاطلين، وهم «ع. م»- 36 سنة، و«م. م»، و«أ. ش» مقيمون بمدينة الفشن، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة يقومون بترويجها على عملائهم مدمني المخدرات بدائرة مركز الفشن.

تمكن النقيبان مصطفى فايز وأحمد عزام، معاونا المباحث، من إلقاء القبض عليهم، وبتفتيشهم تم العثور على نصف أسطوانة من جوهر «الهيروين» المخدر وسلاح ناري وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وحررمحضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

مباحث الفشن بني سويف هيروين سلاح نارى المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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