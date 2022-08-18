حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-8-2022 ودرجات الحرارة

استقرت حالة الطقس اليوم عند معدلاتها الطبيعية، كما تستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، مع ارتفاع معدلات الرطوبة خاصة في المدن الساحلية، والتي تصل فيها معدلات الرطوبة إلى 100% .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية- في بيان لها- عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة والتي تستمر في نفس متوسطات درجات الحرارة التي كانت عليها منذ بداية أغسطس الجاري، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن حالة الطقس اليوم، استمرار حالة الطقس و درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة خلال هذا التوقيت من العام ، وتستمر القاهرة في تسجيل 35 درجة، ويزداد الشعور بحرارة اليوم؛ بسبب زيادة نسبة الرطوبة وبلوغها في بعض المحافظات الساحلية إلى 100% .

والرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الغلاف الجوي، وهي من الغازات الحبيسة، حيث أنها لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار، بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها أي تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي، لذلك نشعر بارتفاع كبير في حرارة الجو في الليالي الرطبة مع أنها لها نفس درجة حرارة الأيام الاخري ولا يوجد أي تغيير إلا في كمية الرطوبة النسبية وعلي إثرها تتكون الشبورة المائية خاصة لو كانت الرياح هادئة تمام.

وتنشط الرياح على أقصي السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد وخليج السويس، وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الـ6 صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وناشدت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعة المحددة عند القيادة لانتشار الشبورة المائية وحرصًا على سلامة الركاب.

درجات الحرارة المتوقعة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: