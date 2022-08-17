الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيس كينيا المنتخب يتعهد بحكومة «شفافة تخضع للمساءلة»

رئيس كينيا المنتخب
رئيس كينيا المنتخب
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تعهد الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو، الأربعاء، بعد يومين من إعلان فوزه في انتخابات التاسع من أغسطس، بأن حكومته المستقبلية ستسارع لتلبية "التوقعات الكبرى" للشعب الكيني وستتمتع بالشفافية.

وقال روتو في نيروبي بعد اجتماع مع أعضاء تحالفه كينيا كوانزا: "سنتخذ قريبًا خطوات لرئاسة حكومة شفافة وديمقراطية تخضع للمساءلة".

أضاف: "توقعات الشعب الكيني كبيرة وبالتالي ليس لدينا ترف إهدار الوقت"، وذلك بعد يومين من إعلان فوزه بنسبة 50,49% من الأصوات مقابل 48,85% لرايلا أودينجا الشخصية المعارضة المدعومة من الرئيس المنتهية ولايته والذي رفض هذه النتائج الثلاثاء.

وذكر روتو: أن الكينيين بعثوا "برسالة واضحة جدًا إلى القادة أنهم يريدون منا دفع البلاد قدمًا" بعدما تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات جراء الجائحة وتفاقم ذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.

المساواة بين الشعب

ووعد روتو بالحرص على أن يخدم جميع الموظفين في القطاع العام "الشعب الكيني بالتساوي" بعيدًا عن الاعتبارات "القبلية أو السياسية".

وتابع "سنتحقق من أننا سنهتم بجميع المناطق على الاراضي الكينية، ولن نترك أي مجموعة في كينيا جانبًا. سوف نمضي قدمًا معًا كأمة لأن الشعب الكيني أكد لنا أننا بحاجة إلى التغيير".

وأوضح أنه في كينيا التي تضم رسميًا 46 مجموعة عرقية وحيث يكون الانتماء المجتمعي مهمًا تقليديًا على المستوى السياسي "لن يكون هناك مجال للاستبعاد".

الرئيس الكيني المنتخب وليام روت حكومة شفافة مساءلة تعهد الشعب الكيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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