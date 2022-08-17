الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«الناتو» يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش عاجل على محطة زابوريجيا

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج
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اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أنه من "الملح" إجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفتيشًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتواصل عمليات القصف والاشتباكات في محيطها.

وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي: "استيلاء العسكريين الروس على الموقع يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي".

وأضاف: "مِن الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية".

وشدّد بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على أنّ السيطرة الروسية على زابوريجيا تُعرض شعب أوكرانيا والدول المجاورة وكذلك المجتمع الدولي للخطر".

وفرضت القوات الروسية سيطرتها على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس الماضي مع بداية الحرب على أوكرانيا. 

ومنذ الخامس من أغسطس الجاري، تتبادل كييف وموسكو اتهامات بشن ضربات، في حين حصلت عمليات قصف قرب مخزن لمواد مشعة، كما أدت عملية قصف أخرى إلى إغلاق مفاعل بشكل تلقائي.

كما أدت الضربات التي استهدفت المحطة مؤخرًا وأثارت مخاوف من حدوث كارثة نووية، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. 

وطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بإرسال بعثة إلى الموقع "في أقرب وقت ممكن" لتفتيشه. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، إن الأمم المتحدة لديها القدرات اللوجستية والأمنية اللازمة لدعم زيارة مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا إذا وافقت روسيا وأوكرانيا.

أمين عام حلف الناتو محطة زابوريجيا النووية انسحاب القوات الروسية وكالة الطاقة الذرية تفتيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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