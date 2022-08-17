الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقوط 26 تاجرًا للمخدرات والسلاح في القليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط 26 عاطلاً خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلًا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 8 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و765 جراماً من مخدر الهيروين، و399 جراماً من مخدر الحشيش، و20 جراماً من مخدر الآيس، و80 جراماً من مخدر البودر، و150 جراماً من مخدر البانجو، و110 جرامات من مخدر الشادو.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

المواد المخدرة مديرية أمن القليوبية حملة أمنية كمية من المواد المخدرة حائزي الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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