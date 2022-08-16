حبس المتهم بحيازة 2 كيلو حشيش وسلاح نارى فى الزيتون 15 يومًا

قررت جهات التحقيق المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار حبس عاطل ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري ومبالغ مالية مزورة بدائرة قسم الزيتون.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلًا سيارة "مستأجرة".. وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبالغ مالية "صحيحة - مزورة" - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبالغ المالية "الصحيحة – المزورة" من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.