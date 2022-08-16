الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ابن أخيه أطلق عليه النار.. مصرع مزارع فى مشاجرة بقنا

طلق ناري
طلق ناري
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لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرا بإصابته بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة مزارع إثر نشوب مشاجرة مسلحة بقرية السمطا في دشنا.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات عن إصابة "م. ع. خ"، 55 عامًا، بطلق ناري بالصدر والبطن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى،  وتوفي أثناء محاولة إسعافه .

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم في الواقعة نجل شقيق المجني عليه،  أطلق النيران على عمه بسبب خلافات عائلية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

مزارع قنا مشاجرة بالأسلحة النارية محافظة قنا عمه

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وائل لطفي

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