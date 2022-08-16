برلمانى يكشف حقيقة وجود وفيات جديدة بين مصابى حادث كنيسة «أبوسيفين»

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه ليست هناك حالات وفاة جديدة بين المصابين في حادث كنيسة أبوسيفين.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بالتواصل مع إيهاب منصور عضو مجلس النواب المتواجد مع مصابي حادث كنيسة أبوسيفين، أفاد بأنه لا يوجد حالات وفاة جديدة بين المصابين، موكدًا أن حالتهم الصحية تتحسن.

وكتب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «بالتواصل مع النائب إيهاب منصور الموجود مع مصابي حادث كنيسة أبوسيفين، أكد أن مفيش حالات وفاة جديدة الحمد لله بالعكس حالات الإصابة في تحسن مستمر».