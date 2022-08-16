الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

7 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

واختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وفقد قدرته على إحكام السيطرة عليها، فانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات بسيطة تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الفيوم مركز شرطة إطسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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