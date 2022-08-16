مصرع شخص وإصابة اثنين إثر تصادم «ميكروباص وتوكتوك» فى الشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران بكدمات وكسور، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توكتوك" بنطاق مركز الزقازيق.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ"توكتوك" بطريق "النخاس- ميت غمر"، مما أسفر عن مصرع "ف. ا" مقيم قرية النخاس وإصابة 2 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.