الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

9 مصابين فى حادث تصادم على طريق «قفط- القصير»

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق "قفط- القصير" عند الكيلو 22 بقنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل علي طريق قفط- القصير.

وعلي الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة عزت أحمد علي، 17 عامًا، عبدالغفار محمد، 40 عامًا، محمد عبدالغفار، 16 عامًا، محمد سيد مبارك، 30 عامًا، محمد جمعة، 19 عامًا، محمد سليمان محمد، 25 عامًا، سليمان محمد، 20 عامًا، علاء سليمان، ومحمد علاء، 14 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

محضر بالواقعة حادث تصادم سيارة ملاكي طريق قفط القصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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