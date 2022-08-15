مصرع وإصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين، نتيجة وقوع حوادث متفرقة في نطاق محافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بالطريق الساحلى الدولى بدائرة مركز رشيد، وتم نقل المصابين مستشفى إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز بدر، لقى شاب مصرعه غرقا بإحدى ترع قرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر، إثر انزلاق قدمه بمياه الترعة، وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفى مركز المحمودية، عثر أهالى قرية الصالحة التابعة على جثة مسن فى العقد السادس من العمر أعلى سطح منزله وعدم وجود أى إصابات ظاهرية بجثته.

وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا للتحقيق فيها ومعرفة أسباب وملابسات تلك الوقائع.