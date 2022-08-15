نبيلة مكرم تلتقي وزيرة الهجرة الجديدة.. وتنشر صورة لهما

نشرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سابقا الدكتورة نبيلة مكرم، منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «تشرفت اليوم باستقبال معالى الوزيره سهى ناشد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، وأدعو لها بكل التوفيق والنجاح فى قيادهة الوزارة».

وعلقت على صورتهما سويا قائلة: «ربان السفينة الجديد، سيبحر بالكتيبة المتميزة للوزارة، إلى ما هو أفضل مع المصريين فى الخارج، من أجل صالح الوطن».

التعليقات

وعلى الفور جاءت تعليقات المتابعين للوزيرة السابقة نبيلة مكرم، مشيدة بتصرف الوزيرتين الذي اتسم بالحب والتسامح والاحترام المتبادل، وهو مشهد راقٍ يدل على نُبل الوزيرتين وتحملهما المسؤولية على أكمل وجه، خاصة وأن هذا المنشور يأتي في أول يوم عمل رسمي للوزراء الجدد الذي كُلفوا بمهامٍ جديدة، حيث أدى الوزراء الجدد أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت الدكتورة نبيلة مكرم قد نشرت على صفحتها بعد التعديل الوزراي بساعات منشور، عبّرت فيه عن شكرها للمصريين، بعد إقرار البرلمان، للتعديل الوزاري، الذي شمل حقيبتها وحقائب أخرى، وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يعطي مع الاختبار منفذ، ويعطي مع المحنة لتعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه والشكر لكل الأحباء والشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين له».

وأضافت مكرم: «شكري وعظيم تقديري أيضا لدولتي وقيادتي السياسية ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفا عظيما سأظل أفتخر به طوال عمري».

وتابعت : «دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها».