الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

السجن المشدد لربة منزل والمؤبد لعشيقها بتهمة قتل طفلة بالشرقية

حبس سيدة
حبس سيدة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا، والمؤبد لعشيقها، بتهمة قتل طفلة المتهمة الأولى، بسبب وجود علاقة محرمة بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، وحسين إبراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.

البداية 

بدأ الأمر بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول «م.أ»، 6 سنوات، مقيمة دائرة مركز أبوكبير، جثة هامدة، إثر اصابتها بكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالجسم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وبالعرض على نيابة أبوكبير العامة، أمرت بنقل الجثمان؛ لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت  التحريات قيام المتهم «ب.أ»، 25 عامًا، مقيم دائرة أبوكبير بارتكاب الواقعة، والتعدى على الطفلة بعصا خشبية؛ بسبب وجود علاقة محرمة بينه وبين والدتها، وتبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية جنائية.

وتم القبض على الأم وعشيقها المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قررت النيابة إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق ربة منزل السجن المشدد المؤبد المستشار سامى بيومى

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