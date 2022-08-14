جماهير النادي الأهلي على موعد للعب فريقهم مع مصر المقاصة فى كأس مصر مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، والتى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.

موعد وملعب مباراة الأهلي والمقاصة

يلتقي الأهلي مع المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد

أعلنت قناة أون سبورت بث مباشر مباراة الأهلي ومصر المقاصة: حيث قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «11861 معدل الترميز 27500».

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد لمشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «11861 معدل الترميز 27500».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر

وقد أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت “on time sports” اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب مصر وكأس مصر المقام حاليًا.

التردد الجديد هو «11861 معدل الترميز 27500».

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تأهل الأهلي لدور الـ16 في كأس مصر

يلعب الأهلي ومصر المقاصة اليوم مباراة الدور الـ 16 وقد تأهل الأهلي لهذا الدور بالفوز على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف سجله أحمد عبد القادر في دور الـ32 للمسابقة.

غيابات الأهلي قبل لقاء المقاصة

يغيب عن الأهلي لاعبوه الأساسيون الذين قرر النادي إراحتهم واستكمال الموسم الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة، وفى مقدمتهم محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي.