الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

وكيل أعمال «سليمان رشدي» يكشف تطورات حالته الصحية

سلمان رشدي
سلمان رشدي
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كشف أندرو ويلي وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي، اليوم الأحد، تفاصيل حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى يوم الجمعة، مصابا بجروح خطيرة بعد تعرضه لعدة طعنات خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكد في تصريحات لـ"رويترز"، أن الأطباء أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي وإن حالته تتحسن.

وتابع: "أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي، وبدأ الطريق إلى التعافي... سيكون (الطريق إلى التعافي) طويلا فالإصابات خطيرة، لكن حالته تسير في الاتجاه الصحيح".

وكان رشدي (75 عاما) يستعد لإلقاء محاضرة في مؤسسة تشاوتاكوا في غرب ولاية نيويورك عن حرية الإبداع عندما هرع رجل (24 عاما) إلى خشبة المسرح، بحسب الشرطة، وطعن الكاتب المولود في الهند والذي عاش تحت تهديد بمكافأة لمن يقضي عليه بسبب روايته "آيات شيطانية" الصادرة في عام 1988 والتي دفعت إيران إلى مطالبة المسلمين بقتله.

وأمام محكمة أمس السبت، دفع المشتبه به هادي مطر، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، بأنه غير مذنب بتهمتي الشروع في القتل والاعتداء، كما قال محاميه ناثانيال بارون الذي تحدث إلى رويترز.

وقال “ويلي” في تصريحات سابقة عن حالة رشدي إن الأطباء وضعوه على جهاز التنفس الصناعي بعد جراحة استمرت ساعات، وإنه لم يكن قادرا على الكلام حتى مساء يوم الجمعة، مضيفا أن من المرجح أن يفقد إحدى عينيه وأن الأعصاب في ذراعه لحق بها الضرر كما تعرض لإصابات في الكبد.

إدانات عالمية 

وأدان كتاب وسياسيون في أنحاء العالم طعن رشدي باعتباره هجوما على حرية التعبير. وفي بيان صدر أمس السبت، أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على "القيم العليا" التي يجسدها رشدي وعمله، وهي الحق والشجاعة والمرونة، قال بايدن "هذه هي السمات الأساسية لأي مجتمع حر ومنفتح".

ولم تقدم أي من السلطات المحلية أو الاتحادية أي تفاصيل إضافية عن التحقيق أمس السبت. وقالت الشرطة يوم الجمعة إنها لم تصل إلى دافع الهجوم.

الحرس الثوري الإيراني سلمان رشدي الروائي سلمان رشدي ولاية نيويورك الأمريكية نيويورك

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وائل لطفي

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