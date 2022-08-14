انتحار رجل بعد محاولة اقتحام فاشلة لحاجزا بمحيط مبنى الكونجرس

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا لقي حتفه في عملية انتحار وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن صدم بسيارته حاجزا قرب مبنى الكونجرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وقالت شرطة الكونجرس الأمريكي، إنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة، اشتعلت النيران فيها بعد الساعة الرابعة صباحا عند تقاطع شارعي إيست كابيتول وسكند، بحسب تقرير نشرته “رويترز" .

وأفادت شرطة الكونجرس "لا يبدو في الوقت الحالي أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونجرس الذين هم في عطلة، ولم يطلق أي شرطي على ما يبدو النار من سلاحه".

وأوضحت الشرطة أن الرجل أطلق بعد ذلك عدة أعيرة نارية في الهواء في شارع إيست كابيتول.

وقالت إنه عندما ردت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه، ولم يُصب أي شخص آخر.

وتجري إدارة شرطة العاصمة في واشنطن تحقيقا في الحادث، ولم تكشف على الفور عن هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه.

وفي وقت سابق، وصل وفد من الكونجرس الأميركي إلى تايوان الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وسيلتقي الوفد المكوّن من خمسة أعضاء بقيادة السناتور إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس مأدبة يقيمها وزير الخارجية جوزيف وو، وفق ما أفادت الوزارة التايوانية.

وقال بيان للمعهد الأمريكي في تايوان إن الوفد سيناقش "العلاقات الأميركية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك".