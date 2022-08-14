«بملابس البيت».. لغز جثتي رجل وخادمته في سيارة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل وخادمته في سيارة بجراج عقب تغيبهما عن المنزل.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بالعثور على جثتى زوجها والخادمة داخل جراج أسفل منزلها بمنطقة مدينة مبارك.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجراج بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة طوابق، ووجود جثتي کل من "أ.ش"، مندوب أدوية، ومقيم "مدينة مبارك"، مسجى على جانبه الأيمن بأرضية الجراج بجوار سيارته، ويرتدي ملابسه الداخلية، و"هبة.م" حاصلة على معهد فنى تجارى، ومقيمة بطلخا، جالسة بالكنبة الخلفية للسيارة، ترتدى بيجامة منزلية، ولا يوجد بهما أى إصابات ظاهرية.

وكشفت وجود كافة متعلقاتهما الشخصية، وبسؤال زوجة المتوفى "أ.م " ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بغياب زوجها، وأثناء تفقدها سيارته، المتوقفة بالجراج، تفاجئت بالواقعة ، وأضافت أن المتوفاة، تعمل خادمة لديها بالمنزل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بسـؤال شـقيق المتوفاة “محمد.م.ع” 42 سنة فني كهرباء، ومقيم بطلخا قرر بورود اتصال هـاتفي له مـن أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيقته، وأضاف بأنها متغيبة عن المنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، والتي انتقلت وناظرت الجثامين وقررت نقل الجثمانين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.