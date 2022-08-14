غرق شابين فى مياه النيل بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعيهما بمياه شلالات القناطر الخيرية، بعد توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد أبوسريع، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بوفاة شابين بشلالات القناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقلت مباحث المركز وتم العثور على جثتي "محمد. ف"، 25 سنة، و"عبدالكريم. م"، 25 سنة، وتم نقل الجثتين لمستشفى قليوب، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.