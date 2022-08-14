الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق شابين فى مياه النيل بالقليوبية

غرق شابين
غرق شابين
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أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعيهما بمياه شلالات القناطر الخيرية، بعد توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد أبوسريع، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بوفاة شابين بشلالات القناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقلت مباحث المركز وتم العثور على جثتي "محمد. ف"، 25 سنة، و"عبدالكريم. م"، 25 سنة، وتم نقل الجثتين لمستشفى قليوب، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في القليوبية شلالات القناطر الخيرية توقيع الكشف الطبي تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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