الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس شاب اعتدى على مسن بـ«سكين» فى سوهاج

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطعن مُسن بسلاح أبيض «سكين»؛ بسبب نشوب مشاجرة فيما بينهما إثر خلافات الجوار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول «عبدالفتاح. م»، 61 عامًا، مزارع، يقيم بقرية الشيخ مرزوق، مُصابًا بجرح طعني بالصدر وجرحين قطعيين بالظهر واليد اليُسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجل المُصاب وليد عبدالفتاح، 37 عامًا، عامل، اتهم «محمود. أ»، 31 عامًا، عامل، بالتعدي على والده بسلاح أبيض «سكين»، وإحداث إصابته المُشار إليها؛ إثر نشوب مشاجرة فيما بينهما بسبب خلافات الجوار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتهم المذكور، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجوار مع المجني عليه، وأرشد عن السلاح المُستخدم بالواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مشاجرة خلافات الجوار النيابة العامة في سوهاج طعن التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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