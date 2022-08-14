الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إعدام كمية من اللحوم الفاسدة فى حى المرج

اللحوم الفاسدة
اللحوم الفاسدة
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، بالتحفظ على كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك داخل ثلاجة بمنطقة المرج، وإعدامها، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير فني عنها؛ لبيان صلاحيتها من عدمه، وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك الثلاجة للاستماع إلى أقواله.

التفاصيل

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «لحوم» مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وعُثر بداخل الثلاجة على 723 كيلو «لحوم مفرومة»، و327 «كيلو سجق» وجميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ثلاجة مجهولة المصدر اللحوم التحفظ نيابة المرج الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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