الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سيارة مسرعة تدهس طفلًا فى الغربية

اسعاف
اسعاف
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لقى طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بقرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن أثناء لهو طفل بدراجته الهوائية اصطدمت به سيارة مسرعة ولقي حتفه في الحال، وتبين أن الطفل يدعي "هاشم. ا " يبلغ من العمر 10 سنوات، تم ضبط قائد السيارة ونقل جثة الطفل للمشرحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الغربية شبرا دراجته الهوائية اللعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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