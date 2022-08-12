الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

جونسون يندد بالهجوم المروع على الكاتب سلمان رشدى

بوريس جونسون
بوريس جونسون
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ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم "المروع" الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي الجمعة في الولايات المتحدة.
وأعرب جونسون في تغريدة عبر حسابه الشخصي، عن "روعه لتعرض سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقًا علينا ألا نتوقف عن الدفاع عنه" في إشارة إلى حرية التعبير.
وأضاف رئيس الحكومة بعد ساعات على تعرض كاتب رواية "الآيات الشيطانية" للهجوم طعنًا في العنق قبل محاضرة في ولاية نيويورك "أفكر بعائلته. نأمل جميعًا أن يكون على ما يرام".
وأعلنت شرطة نيويورك عن أن رشدي تعرّض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة الجمعة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه ومؤكدة توقيف المشتبه به.
وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني أصدر فتوى بهدر دم سلمان رشدي المولود في الهند عام 1947، بسبب روايته "الآيات الشيطانية" في عام 1989.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الكاتب البريطاني سلمان رشدي الولايات المتحدة سلمان رشدي الشرطة الأمريكية

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