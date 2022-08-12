الجمعة 12 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

رابطة الكتاب الأمريكيين: نشعر بالصدمة بعد الهجوم على سلمان رشدى

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ads

أبدت رابطة المؤلفين الأمريكيين، اليوم الجمعة، المعروفة باسم "نادي القلم في أمريكا" صدمتها بعد الهجوم على رئيسها السابق والمؤلف سلمان رشدي.
وجاء في بيان النادي الذي نشرته اليوم الجمعة رئيسته الحالية سوزان نوسل أن "نادي القلم الأمريكي أصيب بصدمة مروعة إثر أنباء الهجوم الوحشي المتعمد على رئيسنا السابق وحليفنا المخلص سلمان رشدي، الذي ورد أنه تعرض للطعن عدة مرات أثناء حديثه على خشبة المسرح في معهد تشوتاكوا شمال ولاية نيويورك".
وأضافت القول: "لا يمكننا إيجاد حالة مماثلة لهجوم عنيف علني كهذا على كاتب فوق التراب الأمريكي".
وتابعت نوسيل أن سلمان رشدي تعرض للهجوم بسبب كلماته منذ عقود، لكنه لم يتأثر أبدا ولم يتردد أبدا، فقد عمل بلا كلل لمساعدة الآخرين المعرضين للخطر والمهددين.
ونادي القلم الأمريكي تأسس في نيويورك عام 1922 ويعد رشدي أحد أشهر أعضائه.
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم، بأن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود تعرض للطعن اليوم الجمعة، قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

أمريكا نادي القلم في أمريكا سلمان رشدي المؤلف سلمان رشدي نيويورك التراب الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

الأكثر قراءة

بالدرجات.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات أدبى وعلمى علوم ورياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 لكليات العلمى والأدبى

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022- 2023

متى يعقد مجلس النواب جلساته الطارئة حسب اللائحة الداخلية؟

رغم الإجازة.. مجلس النواب يدعو للانعقاد غدًا لنظر أمر عاجل

«قابيل وهابيل».. مشادة كلامية تدفع شابًا لقتل شقيقه طعنًا بالسكين فى شبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

ماجد حبته

الحماية الاجتماعية الاستثنائية

د. محمد عفيفي

وفاء النيل

محمد جلال فراج

البحث عن أرواحنا المفقودة فى المدينة

أميرة ملش

تكمين الكمين.. هدايا سيف العدل للقاعدة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل فى انتخابات الكنيست المقبلة

إسرائيل ترفض عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية