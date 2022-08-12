الجمعة 12 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

دراسة: ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر فى جميع القطاعات

المعهد الألماني للبحوث
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (آي دابليو)
ads

أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «آي دابليو» أن ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر.
وذكر المعهد، اليوم الجمعة، في كولونيا أن النقص كبير بشكل خاص في قطاع العمل الاجتماعي والتعليم والرعاية والحرف وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للدراسة، بلغ نقص الأيدي العاملة الماهرة في المتوسط خلال مدة 12 شهرا من يوليو 2021 إلى يوليو 2022 حوالي 540 ألف عامل ماهر في جميع القطاعات.

وتوجد أكبر فجوة في العمل الاجتماعي، حيث لا يوجد عاطلان عن العمل مؤهلان بشكل مناسب لشغل ما يقرب من 20 ألفا و600 وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي جديد يتم تسجيله في هذا القطاع.

وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة بالنسبة للقطاع التعليمي كبيرة بالمثل، وتبلغ في قطاع رعاية المسنين أكثر من 18 ألف وظيفة شاغرة.
وحسب البيانات، هناك فجوة تقدر إجمالا بـ87 ألف عامل ماهر في المهن الحرفية، خاصة في مجال إلكترونيات البناء وتكنولوجيا الصرف الصحي والتدفئة وتكييف الهواء، إلى جانب فنيي السيارات والسائقين المحترفين.

وأكد المعهد أن نقص العمالة الماهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 90% من الوظائف الشاغرة في هذا القطاع.
وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف «آي إيه بي» قد أعلن، أمس الخميس، عن أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي غير معهود، موضحا أن عدد هذه الوظائف الشاغرة بلغ 93ر1 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة 11% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.

وكانت ألمانيا قد اتهمت روسيا بمحاولة ضرب اقتصادها العالمي بسبب خفض تصدير الطاقة إلى أوروبا.

المعهد الألماني للبحوث المانيا كولونيا تكنولوجيا المعلومات نقص الأيدي العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

الأكثر قراءة

بالدرجات.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات أدبى وعلمى علوم ورياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 لكليات العلمي والأدبي

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022- 2023

أول صور لمنفذ الهجوم على الكاتب البريطانى سلمان رشدى

طعن الكاتب سلمان رشدى فى نيويورك

الذهب يعاود الارتفاع فى الأسواق خلال منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وفاء النيل

محمد جلال فراج

البحث عن أرواحنا المفقودة فى المدينة

أميرة ملش

تكمين الكمين.. هدايا سيف العدل للقاعدة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

ماجد حبته

الصين.. وتغير المناخ

زيزيت سالم

ثلاثة لا تدخل الجنة

خالد عكاشة

القرم مجددًا فى عين العاصفة الروسية الأوكرانية

د هند جاد

قانون هى.. غير المكتوب.. الذى يحكم الحياة..

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل فى انتخابات الكنيست المقبلة

إسرائيل ترفض عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية