دراسة: ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر فى جميع القطاعات

أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «آي دابليو» أن ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر.

وذكر المعهد، اليوم الجمعة، في كولونيا أن النقص كبير بشكل خاص في قطاع العمل الاجتماعي والتعليم والرعاية والحرف وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للدراسة، بلغ نقص الأيدي العاملة الماهرة في المتوسط خلال مدة 12 شهرا من يوليو 2021 إلى يوليو 2022 حوالي 540 ألف عامل ماهر في جميع القطاعات.

وتوجد أكبر فجوة في العمل الاجتماعي، حيث لا يوجد عاطلان عن العمل مؤهلان بشكل مناسب لشغل ما يقرب من 20 ألفا و600 وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي جديد يتم تسجيله في هذا القطاع.

وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة بالنسبة للقطاع التعليمي كبيرة بالمثل، وتبلغ في قطاع رعاية المسنين أكثر من 18 ألف وظيفة شاغرة.

وحسب البيانات، هناك فجوة تقدر إجمالا بـ87 ألف عامل ماهر في المهن الحرفية، خاصة في مجال إلكترونيات البناء وتكنولوجيا الصرف الصحي والتدفئة وتكييف الهواء، إلى جانب فنيي السيارات والسائقين المحترفين.

وأكد المعهد أن نقص العمالة الماهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 90% من الوظائف الشاغرة في هذا القطاع.

وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف «آي إيه بي» قد أعلن، أمس الخميس، عن أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي غير معهود، موضحا أن عدد هذه الوظائف الشاغرة بلغ 93ر1 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة 11% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.

وكانت ألمانيا قد اتهمت روسيا بمحاولة ضرب اقتصادها العالمي بسبب خفض تصدير الطاقة إلى أوروبا.