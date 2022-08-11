الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة تعاطى مخدر الحشيش بدار السلام

الحشيش
الحشيش
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بتعاطي الحشيش بدار السلام ومصادرة المخدر المضبوط.

وتبين من  تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ك.م" 25 سنة، عامل، وآخر يبلغ من العمر  34 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز الأول جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الثاني جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

وكشفت أقوال ضابط مباحث بقسم شرطة دار السلام خلال التحقيقات، أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم الأول ممسكا لفافة تبغ ينبعث منها رائحة جوهر الحشيش المخدر ويقوم بإعطاء المتهم الثاني قطعة بنية لذات الجوهر المخدر فضبطهما، وبفحص اللفافة تبين أنها تحوى قطع لجوهر الحشيش واستخلص القطعة من حوزة الثاني وتبين أنها لجوهر الحشيش، وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على صندوق تبغ بداخله قطع الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار واللفافة بقصد التعاطى والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من المتعاطين، وأقر الثاني بإحرازه للقطعة المخدرة بقصد التعاطي.

جهات التحقيق محكمة جنايات عامل السجن المشدد 3 سنوات تعاطي الحشيش دار السلام

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وائل لطفي

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