الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة قاتلة والدها بالاشتراك مع صديقها بحلوان

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة فتاة وشاب، لاتهامهما بقتل والد الأولى داخل منزله بمنطقة حلوان، لجلسة 2 أكتوبر، لورود تقرير البحث الاجتماعي للمتهمة باعتبارها قاصرًا.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد سنوسي وعمر محمد عاشور.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 17 لسنة 2022 كلي حلوان الكلية، أن المتهمين قاما بإنهاء حياة والد الأولى مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بأن صور لهما شيطانهما بأن سوء الأمور أحسنها وانساقوا لحيف الظلمات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ابتاعا لذلك الغرض أقراصًا منومة، وما إن ظفرا به حتى وضعتها المتهمة الأولى بطعام وشراب والدها حتى فقد وعيه، وما إن أتتهما الفرصة حتى كبله الثاني وجثمت عليه الأولى - فلذة كبده- بوسادة تلهج أنفاسه تقطعًا دون أن تقشعر أبدانهما من هول فعلتهما بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة حتى سقط صريعًا بإسفكسيا كتم الأنفاس.

جنايات القاهرة تأجيل محاكمة منطقة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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