الخميس 11 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

5 مصابين بتصادم 4 سيارات فى القاهرة الجديدة

جريدة الدستور
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أصيب 5 أشخاص بسبب تصادم 4 سيارات بالطريق الدائري بنطاق القاهرة الجديدة في الاتجاه من التجمع وصولًا إلى المعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ومصابين أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتي أجرة ونقل وميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تصادم 4 سيارات لطريق الدائري القاهرة الجديدة المعادى عمليات النجدة حادث مرورى

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