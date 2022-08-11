الخميس 11 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس شخصين 4 أيام بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق، بحبس شخصين 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمدينة نصر. 

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة؛ لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية، بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق حبس الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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