تباين سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 11-8-2022، رغم تراجع سعر الحديد والأسمنت العالمي مع حالة الركود التي تسيطر على السوق العالمي، ومنها السوق المصري.

واتجه سعر الحديد في مصر الى الاستقرار منذ مايو الماضي عند مستوياته بعد ارتفاعه في أبريل الماضي مع أول قرار للبنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة وتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار المصري، بينما قررت شركتي حديد بشاي وحديد الجارحي رفع سعر الطن للبيع من أرض المصنع بقيمة 400 جنيه و 250 جنيه.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 11-8-2022.

سعر الحديد اليوم

بلغ سعر الحديد حديد عز للطن 17670 جنيهًا.

وصل سعر الحديد للطن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيهًا، منخفضًا من 18070 جنيهًا خلال يونيو.

بلغ سعر "حديد العشرى" للطن 17500 جنيه.

استقر سعر الحديد "حديد بشاي" ليسجل 17900 جنيهًا للطن .

بلغ سعر الحديد "حديد المصريين" 17570 جنيهًا للطن.

سجل سعر الحديد "حديد العتال 17550 جنيهًا للطن.

وصل سعر الحديد "حديد المراكبي" إلى 17550 جنيهًا للطن.

وصل سعر الحديد الجارحي 17550جنيهًا للطن .

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17450 جنيهًا بدلًا من 18000.

وسجل حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو نحو 17900 ألف جنيه للطن.

سعر الأسمنت