الخميس 11 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 11-8-2022

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت
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تباين سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 11-8-2022، رغم تراجع سعر الحديد والأسمنت العالمي مع حالة الركود التي تسيطر على السوق العالمي، ومنها السوق المصري.

واتجه سعر الحديد في مصر الى الاستقرار منذ مايو الماضي عند مستوياته بعد ارتفاعه في أبريل الماضي مع أول قرار للبنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة وتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار المصري، بينما قررت شركتي حديد بشاي وحديد الجارحي رفع سعر الطن للبيع من أرض المصنع بقيمة 400 جنيه و 250 جنيه.

وتعرض «الدستور»، في  التقرير التالي، سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 11-8-2022.

سعر الحديد اليوم 

  • بلغ سعر الحديد  حديد عز للطن   17670 جنيهًا.
  • وصل  سعر الحديد للطن حديد السويس للصلب إلى  17570 جنيهًا، منخفضًا من 18070 جنيهًا خلال يونيو.
  • بلغ  سعر  "حديد العشرى" للطن 17500 جنيه.
  • استقر سعر الحديد "حديد بشاي" ليسجل 17900 جنيهًا للطن .
  • بلغ  سعر الحديد  "حديد المصريين" 17570 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر الحديد "حديد العتال 17550 جنيهًا للطن.
  • وصل سعر الحديد "حديد المراكبي" إلى 17550 جنيهًا للطن.
  • وصل سعر الحديد الجارحي 17550جنيهًا للطن .
  • وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17450 جنيهًا بدلًا من 18000.
  • وسجل حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو نحو 17900 ألف جنيه للطن.
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سعر الأسمنت

  • سجل سعر الأسمنت السويدي 1400 جنيه للطن.
  • وسجل سعر الأسمنت  المخصوص 1380 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر الأسمنت  وادي النيل 1370 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر أسمنت حلوان 1390 جنيهًا في الطن.
  • سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 990 و1060 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا للطن.
  • وسجل سعر الاسمنت الأبيض بين 2500 و2600 جنيه للطن.
  • سجل سعر أسمنت  وادي النيل اليوم قيمة 1380 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر طن أسمنت العسكري قيمة 1360 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر أسمنت قنا والعسكري وبني سويف قيمة 1350 جنيهًا للطن .

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سعر الحديد سعر الحديد والاسمنت للبنك المركزي المصري سعر الحديد اليوم حديد عز

رئيس التحرير

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