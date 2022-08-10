تراجع 10 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022

التوتر الشديد الذي يضرب العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يجعل المصريون يهتمون بسعر الذهب كونه زينة وخزينة ووعاء آمن للاستثمار والإدخار، من هنا يركز المصريون مع سعر المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022

وفي محلات الصاغة المصرية شهدت أعيرة المعدن الأصفر انخفاض ملحوظ عقب تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022 بشكل مفاجئ برغم ارتفاع السعر عالمياً بتعاملات بورصة المعادن لمستويات هي الأكبر منذ أشهر، ولكن تراجع الطلب تسبب في انخفاض السعر داخل سوق الصاغة وهو امتداد لما حدث في ختام تعاملات أمس الثلاثاء 9 أغسطس 2022.

انخفاض أسعار الذهب في مصر 10 أغسطس 2022

بناء على ما أوضحته شعبة الذهب فإم عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن قد شهر انخفاضًا نحو 1064 جنيهاً للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح أمس الثلاثاء التي سجلت 1074 جنيهاً، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وينشر موقع “الدستور " فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الأربعاء 10-8-2022

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1216 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الأربعاء 10-8-2022

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة انخفاض أوقية الذهب ليفقد نحو 10 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1064 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الأربعاء 10-8-2022

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 912 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8516 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 في مصر الأربعاء 10-8-2022

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37969 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1216 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.