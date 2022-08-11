الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-8-2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث القراء عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات يوميًا، مراعاة منهم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وكانت دار الافتاء المصرية قد ناشدت المواطنين بمراعاة فروق التوقيت في الصلوات بين المحافظات وبعضها، حيث تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى.

وتعرض "الدستور" لقرائها، في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-8-2022 في مصر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • موعد أذان وصلاة الفجر 3:43 ص.
  • موعد أذان وصلاة الظهر 12:01 ص.
  • موعد أذان وصلاة العصر 37: 3 م.
  • موعد أذان وصلاة المغرب 6:43 م.
  • موعد أذان وصلاة العشاء 8:07 م.

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • موعد أذان وصلاة الفجر 3:38 ص.
  • موعد أذان وصلاة الظهر 11:57 ص.
  • موعد أذان وصلاة العصر 3:34 م.
  • موعد أذان وصلاة المغرب 6:40 م.
  • موعد أذان وصلاة العشاء 8:05 م.

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية         

  • موعد أذان وصلاة الفجر 3:44 ص.
  • موعد أذان وصلاة الظهر 12:05 م.
  • موعد أذان وصلاة العصر 3:44 م.
  • موعد أذان وصلاة المغرب 6:49 م.
  • موعد أذان وصلاة العشاء 8:15 م.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

  • موعد أذان وصلاة الفجر 3:37 ص.
  • موعد أذان وصلاة الظهر 11:49 ص.
  • موعد أذان وصلاة  العصر 3:22 م.
  • موعد أذان وصلاة المغرب 6:28 م.
  • موعد أذان وصلاة العشاء 7:49 م.

مواقيت الصلاة في أسيوط 

  • موعد  أذان وصلاة الفجر 03:52 ص.
  • موعد أذان وصلاة الشروق 05:24 ص.
  • موعد صلاة أذان والظهر 12:01 م.
  • موعد صلاة العصر 03:33 م.
  • موعد صلاة  المغرب 06:37 م.
  • موعد صلاة العشاء 07:59 م.

 

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مواقيت الصلاة فى أسوان 

  • موعد صلاة الفجر 3:50 ص.
  • موعد صلاة الظهر 11:55 ص.
  • موعد صلاة العصر 23: 3 م.
  • موعد صلاة المغرب 6:30 م.
  • موعد صلاة العشاء 7:49 م.
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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