الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«خلاف على بيع المخدرات».. حبس 6 متهمين بقتل مسجل خطر في قويسنا

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة العامة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بحبس 6 عناصر إجرامية مسلحة، 4أيام على ذمة التحقيقات، على حلفية اتهامهم بإنهاء حياة مسجل خطر لخلاف بينهم على بيع المواد المخدرة في قويسنا، مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليه من بندقية خرطوش.

وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، عقب حدوث خلاف احتد بينهم بسبب بيع المخدرات.

وعثرت أجهزة الأمن بالمنوفية على جثة أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع، ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة المركز مصاب بطلق نارى"خرطوش" والعثور بين طيات ملابسه على لفافة بها مخدر الهيروين.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "المجنى عليه وثلاثة أشخاص إثنين منهم معلومات جنائية" – طرف ثانى "شخصين"، لخلافات مالية بينهم حول بيع المواد المخدرة وأطلق خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته ولاذ الطرف الثانى بالهرب وعقب ذلك قام الطرف الأول بالإستعانة بأحد الأشخاص (" له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) وقاموا بوضع الجثة داخل دراجة نارية "تروسيكل" والتخلص منه بإلقائه بمكان العثور نظير مبلغ مالى. 

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو الـمُشار إليه وضُبط بحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – 3 طلقات نارية – 750 جرام لمخدر الهيروين - دراجتين ناريتين – 5 هواتف محمولة) كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" الـمُستخدم فى الواقعة .

أجهزة وزارة الداخلية ارتكاب الواقعة أرض زراعية إدارة البحث الجنائي العثور على جثة أحد الأشخاص الدراجة النارية العثور على جثة مباحث قويسنا

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